JPNN.com

JPNN.com Jakarta Kriminal Polda Metro Jaya Tangkap 4 Pemuda Hendak Tawuran, 12 Senjata Tajam Disita

Polda Metro Jaya Tangkap 4 Pemuda Hendak Tawuran, 12 Senjata Tajam Disita

Selasa, 10 Maret 2026 – 21:00 WIB
Polda Metro Jaya Tangkap 4 Pemuda Hendak Tawuran, 12 Senjata Tajam Disita - JPNN.com Jakarta
Tim Patroli Perintis Presisi Direktorat Samapta Polda Metro Jaya menangkap empat pemuda beserta 12 senjata tajam yang diduga hendak melakukan tawuran di Kampung Mekarsari, Jakarta Timur, Selasa (10/3/2026). Foto: ANTARA/HO-Humas Polda Metro Jaya.

jakarta.jpnn.com - Tim Patroli Perintis Presisi Direktorat Samapta Polda Metro Jaya menangkap empat pemuda yang diduga hendak melakukan tawuran di Kampung Mekarsari, Jakarta Timur (Jaktim).

Empat pemuda yang ditangkap polisi itu berinisial ARA, MRV, AM, dan RA.

Selain menangkap para pelaku, Polda Metro Jaya juga menyita 12 senjata tajam.

Baca Juga:

Perinciannya ialah sepuluh bilah celurit, satu corbek, dan satu samurai.

Direktur Samapta Polda Metro Jaya Wahyu Dwi Ariwibowo mengatakan saat itu petugas melakukan patroli pada Selasa sekitar pukul 02:04 WIB.

"Dalam patroli yang dipimpin Ipda Abdul Kadzim dan Ipda MP Ambarita tersebut, petugas mendapati sekelompok pemuda yang berkumpul mencurigakan," kata Wahyu, Selasa (10/3).

Baca Juga:

Setelah diperiksa, para pemuda tersebut diduga tengah mencari kelompok lawan yang disebut sebagai Gangster Cibubur.

Dari tangan para pemuda itu, polisi menyita barang bukti berupa dua unit sepeda motor.

Polda Metro Jaya menangkap empat pemuda yang diduga hendak melakukan tawuran di Kampung Mekarsari, Jakarta Timur (Jaktim).
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   polda metro jaya pemuda tawuran jakarta timur senjata tajam

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU