Polda Metro Jaya Tangkap 4 Pemuda Hendak Tawuran, 12 Senjata Tajam Disita

jakarta.jpnn.com - Tim Patroli Perintis Presisi Direktorat Samapta Polda Metro Jaya menangkap empat pemuda yang diduga hendak melakukan tawuran di Kampung Mekarsari, Jakarta Timur (Jaktim).

Empat pemuda yang ditangkap polisi itu berinisial ARA, MRV, AM, dan RA.

Selain menangkap para pelaku, Polda Metro Jaya juga menyita 12 senjata tajam.

Perinciannya ialah sepuluh bilah celurit, satu corbek, dan satu samurai.

Direktur Samapta Polda Metro Jaya Wahyu Dwi Ariwibowo mengatakan saat itu petugas melakukan patroli pada Selasa sekitar pukul 02:04 WIB.

"Dalam patroli yang dipimpin Ipda Abdul Kadzim dan Ipda MP Ambarita tersebut, petugas mendapati sekelompok pemuda yang berkumpul mencurigakan," kata Wahyu, Selasa (10/3).

Setelah diperiksa, para pemuda tersebut diduga tengah mencari kelompok lawan yang disebut sebagai Gangster Cibubur.

Dari tangan para pemuda itu, polisi menyita barang bukti berupa dua unit sepeda motor.