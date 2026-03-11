Mayat Ditemukan di Rumah Jakarta Selatan, Kepala Tertembak

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial BAS (54) ditemukan meninggal dunia dengan kondisi terluka akibat tembakan di kepala sebuah rumah di Jalan Deplu I RT 001/RW 03, Kelurahan Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Jumat (6/3).

Kapolsek Pesanggrahan Kompol Seala Syah Alam mengatakan pihaknya langsung melakukan olah TKP setelah menerima informasi.

Setelah itu, pihaknya langsung koordinasi dengan pihak Rumah Sakit Polri untuk melaksanakan autopsi.

“Tujuannya untuk memastikan apakah ada pidana lain yang terjadi atau tidak," kata Seala, Selasa (10/3).

Seala menjelaskan mayat BAS pertama kali diketahui warga setelah anjing peliharaan di sekitar lokasi terus menggonggong sejak pagi hari.

Salah satu saksi kemudian mengecek ke sekitar rumah korban.

Saksi itu sempat melihat bagian kaki korban dari arah kamar atau ruang kerja.

Setelah kembali ke lokasi seusai salat Jumat, saksi menemukan korban sudah dalam kondisi meninggal dunia.