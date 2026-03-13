Aktivis KontraS Disiram Air Keras, Komnas HAM Mengecam

Jumat, 13 Maret 2026 – 21:55 WIB
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menjawab pertanyaan wartawan di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta, Selasa (24/2/2026). Foto: ANTARA/Fath Putra Mulya

jakarta.jpnn.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengutuk penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus.

Andrie Yunus disiram air keras setelah selesai melakukan podcast di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Kamis (12/3) sekitar pukul 23:00 WIB.

Podcast itu membahas topik Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia. Serangan membuat Andrie mengalami luka serius.

Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, dia mengalami luka bakar sekitar 24 persen di tubuhnya.

Bagian tangan kanan dan kiri, wajah, dada, serta area mata Adrie Yunus terluka akibat siraman air keras.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mendesak aparat penegak hukum mengusut kasus tersebut secara serius.

Anis Hidayah menduga penyerangan itu berkaitan dengan aktivitas korban sebagai pembela hak asasi manusia.

"Serangan yang dialami Saudara Andrie Yunus merupakan pelanggaran Hak atas Rasa Aman yang telah dijamin dalam Pasal 28G UUD NRI 1945, Pasal 28-35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM," kata Anis, Jumat (13/3).

