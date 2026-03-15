Sopir Angkot Dibacok Sampai Meninggal di Jakarta Utara, Pelaku Sudah Ditangkap

jakarta.jpnn.com - Pelaku pembacokan yang menyebabkan sopir angkot meninggal dunia di Jalan Pama Raya, Sukapura, Jakarta Utara, ditangkap polisi.

“Pelaku sudah kami tangkap bersama Unit Resmob Polda Metro Jaya pada Jumat pagi di Cakung,” kata Kapolsek Cilincing Bobi Subasri di Jakarta, Jumat (13/3).

Bobi Subasri mengatakan korban meninggal dunia sekitar pukul 21:47 WIB.

Meskipun sudah berhasil menangkap pelaku pembacokan, Polsek Cilincing tidak mau berdiam diri.

Bobi Subasri mengatakan pihaknya terus melakukan penyelidikan.

Menurut Bobi Subasri, petugas juga masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

“Petugas memeriksa sejumlah saksi,” kata Bobi Subasri.

Bobi Subasri mengatakan petugas juga sudah melakukan olah tempat kejadian perkara.