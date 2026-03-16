JPNN.com Jakarta Kriminal 2 Pengedar Obat Keras Ditangkap di Jakarta Selatan

Senin, 16 Maret 2026 – 15:00 WIB
Ilustrasi - Narkoba jenis sabu. Foto: ANTARA/Abriawan Abhe.

jakarta.jpnn.com - Dua pengedar obat keras, yakni SR (26) dan KM (27), ditangkap polisi di tempat berbeda di Jakarta Selatan.

"Polisi menangkap dua pelaku di dua tempat berbeda di Jakarta Selatan semalam (14/3)," kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Putu Yuni, Minggu (15/3).

Putu mengatakan penangkapan itu bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.

Putu menegaskan tidak ada tempat bagi para pedagang obat keras di Jakarta Selatan.

Adapun ratusan obat keras disita di kios yang disamarkan dengan menjual kosmetik.

"Kami menyita extimer 180 butir, tramadol 380 butir dan diazepam 128 butir," ucap Putu.

Tramadol merupakan obat pereda nyeri yang penggunaannya harus berdasarkan resep dokter.

Sementara itu, diazepam termasuk golongan psikotropika yang juga berada di bawah pengawasan ketat.

