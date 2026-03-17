Polisi Sita 28.243 Butir Obat Keras di Toko Kelontong Jakarta Selatan

jakarta.jpnn.com - Polisi menyita puluhan ribu butir obat keras dari sebuah toko kelontong di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Penyitaan itu dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat terkait peredaran obat keras.

"Total di situ ditemukan beberapa jenis obat keras dengan jumlah kurang lebih 28.243 butir," kata Kasat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan Prasetyo Nugroho, Minggu (15/3).

Kasus itu bermula dari informasi masyarakat mengenai adanya toko yang menjual obat keras di wilayah Kecamatan Jagakarsa, Jumat (13/3) pukul 21:00 WIB.

Di lokasi pertama, polisi menyita 37 butir psikotropika merek Mercy, 100 butir obat keras jenis Trihexyphenidyl 2 mg, 2.380 butir Hexymer, 60 butir Tramadol, dan 500 butir Tramadol.

Selain itu, ada juga 18 butir Double Y, uang tunai Rp 750.000, satu unit telepon seluler merek Oppo dan satu unit telepon seluler merek Infinix.

Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap dua orang tersangka yang diduga sebagai penjaga took, yakni WA dan M.

"Di sana didapati obat keras daftar G dengan jumlah sebanyak kurang lebih 3.095 butir," kata dia.