JPNN.com

JPNN.com Jakarta Kriminal Polisi Sita 28.243 Butir Obat Keras di Toko Kelontong Jakarta Selatan

Polisi Sita 28.243 Butir Obat Keras di Toko Kelontong Jakarta Selatan

Selasa, 17 Maret 2026 – 09:00 WIB
Polisi Sita 28.243 Butir Obat Keras di Toko Kelontong Jakarta Selatan - JPNN.com Jakarta
Konferensi pers pengungkapan penyalahgunaan obat keras di toko kelontong kawasan Jagakarsa, Jakarta, Minggu (15/3/2026). Foto: ANTARA/Luthfia Miranda Putri

jakarta.jpnn.com - Polisi menyita puluhan ribu butir obat keras dari sebuah toko kelontong di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Penyitaan itu dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat terkait peredaran obat keras.

"Total di situ ditemukan beberapa jenis obat keras dengan jumlah kurang lebih 28.243 butir," kata Kasat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan Prasetyo Nugroho, Minggu (15/3).

Baca Juga:

Kasus itu bermula dari informasi masyarakat mengenai adanya toko yang menjual obat keras di wilayah Kecamatan Jagakarsa, Jumat (13/3) pukul 21:00 WIB.

Di lokasi pertama, polisi menyita 37 butir psikotropika merek Mercy, 100 butir obat keras jenis Trihexyphenidyl 2 mg, 2.380 butir Hexymer, 60 butir Tramadol, dan 500 butir Tramadol.

Selain itu, ada juga 18 butir Double Y, uang tunai Rp 750.000, satu unit telepon seluler merek Oppo dan satu unit telepon seluler merek Infinix.

Baca Juga:

Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap dua orang tersangka yang diduga sebagai penjaga took, yakni WA dan M.

"Di sana didapati obat keras daftar G dengan jumlah sebanyak kurang lebih 3.095 butir," kata dia.

Polisi menyita puluhan ribu butir obat keras dari sebuah toko kelontong di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   obat keras toko kelontong jakarta selatan polisi barang bukti

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU