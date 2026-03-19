Polda Metro Jaya Tangkap 2 Pengedar Ganja, Barang Bukti 10 Kilogram

Kamis, 19 Maret 2026 – 18:00 WIB
Barang bukti narkoba jenis ganja seberat 10 kilogram diamankan dari tangan tersangka di kawasan Grogol, Jakarta Barat, Jumat (13/3/2026). Foto: ANTARA/HO-Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.

jakarta.jpnn.com - Dua pengedar ganja ditangkap Polda Metro Jaya di kawasan Grogol, Jakarta Barat (Jakbar).

Selain menangkap para pelaku, Polda Metro Jaya juga menyita ganja seberat sepuluh kilogram.

Kanit 5 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Edy Lestari mengatakan para pelaku ditangkap di depan rumah makan di Jalan Muwardi II, Grogol Petamburan, Jumat (13/3)

Baca Juga:

"Dalam operasi tersebut, petugas Unit 5 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya berhasil mengamankan dua orang tersangka, masing-masing berinisial A (29) dan A (28)," kata Edy, Selasa (17/3).

Dia mengatakan dari tangan para tersangka, polisi menyita barang bukti berupa satu karung berisi 10 paket ganja yang dibungkus lakban berwarna cokelat.

"Penangkapan berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan adanya aktivitas peredaran narkotika di lokasi tersebut," ujar Edy.

Baca Juga:

Menindaklanjuti laporan itu, dia menyebutkan polisi kemudian melakukan penyelidikan hingga pelaku bisa ditangkap dan sejumlah barang bukti ditemukan.

Edy pun mengajak masyarakat agar menjauhi narkoba karena barang haram itu bisa merusak generasi bangsa.

BERITA TERKAIT

