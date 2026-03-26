Pembunuh Cucu Mpok Nori Terancam Hukuman Penjara Seumur Hidup

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial F terancam mendekam di penjara dalam waktu sangat lama.

Sebab, F membunuh wanita berinisial DA di Jalan Daman I, RT 008 RW 002, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur (Jaktim), pada Sabtu (21/3).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Budi Hermanto menjelaskan F dijerat Pasal 458 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2023 yang mengatur tentang pembunuhan yang disertai tindak pidana lain.

"Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun," kata Budi, Rabu (25/3).

F juga dijerat subsider Pasal 468 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 mengatur tentang penganiayaan berat. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan mati, tersangka dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Sebelumnya, tersangka F ditangkap di Jalan Tol Tangerang-Merak kilometer 68, tepatnya di rest area kilometer 68, pada Sabtu (21/3) pukul 12:49 WIB.

Sebelum ditangkap, F sempat berusaha melarikan diri dari kejaran polisi.

Korban DA yang juga diketahui merupakan cucu dari almarhum pelawak Betawi Mpok Nori dibunuh dengan cara dicekik dan disayat lehernya oleh tersangka. (ant)