Polres Metro Jakarta Pusat Tangkap 14 Pengedar Obat Keras

jakarta.jpnn.com - Sebanyak 14 pengedar obat keras atau daftar G ditangkap Polres Metro Jakarta Pusat.

Mereka ditangkap polisi di beberapa wilayah di ibu kota.

Selain menangkap pelaku, petugas juga menyita 35.143 butir obat keras.

"Kami tidak akan lengah dan akan terus menutup setiap celah peredaran obat keras," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Reynold E.P. Hutagalung, Jumat (20/5).

Reynold menyatakan bahwa 14 orang tersangka yang dibekuk masing-masing berinisial RU, ND, DC, M, MF, LH, AM, Z, S, AM, F, S, KM, dan H.

Dia mengatakan pengungkapan kasus obat keras tersebut tersebar di beberapa wilayah, antara lain Tanah Abang, Sawah Besar, Kemayoran, Cempaka Putih, dan Johar Baru.

Obat-obatan tersebut seharusnya digunakan sesuai ketentuan medis.

Namun, obat-obatan itu disalahgunakan dan diperjualbelikan secara bebas di masyarakat.