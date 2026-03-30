Polisi Dalami Dugaan Aparat Terlibat Transaksi Narkoba di Jakarta Timur

jakarta.jpnn.com - Polres Metro Jakarta Timur mendalami dugaan keterlibatan aparat dalam transaksi narkoba di kawasan Matraman.

Dalam video yang beredar di media sosial, aparat terlihat melakukan aktivitas transaksi narkoba.

Video itu pertama kali diunggah di akun Instagram @lbj_jakarta dan langsung menjadi perhatian publik.

Dalam rekaman itu, terlihat dugaan praktik transaksi narkoba yang berlangsung secara terang-terangan di lingkungan permukiman warga.

"Lagi kami upayakan, masih didalami (terduga pelaku)," kata Wakil Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Timur Suminto, Jumat (27/3).

Suminto mengatakan pihaknya saat ini masih terus melakukan penyelidikan.

Tujuannya ialah untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

Berdasarkan hasil penelusuran sementara, terduga pelaku bukan merupakan warga yang tinggal di sekitar lokasi kejadian perkara (TKP).