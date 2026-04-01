Mayat Pria Mengambang di Jakarta Barat, Tidak Ada Unsur Kekerasan

Rabu, 01 April 2026 – 15:00 WIB
Kasat Reskrim Polsek Metro Jakarta Barat AKBP Arfan Zulkan Sipayung. Foto: ANTARA/Risky Syukur

jakarta.jpnn.com - Mayat pria ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengambang di kubangan air dekat rumah pemotongan hewan (RPH) di Jalan Peternakan, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat.

Meskipun demikian, polisi tidak menemukan tanda-tanda mencurigakan di tubuh pria itu.

"Visum sementara tidak ada unsur kekerasan," kata Kasat Reskrim Polsek Metro Jakarta Barat AKBP Arfan Zulkan Sipayung, Jumat (27/3).

Mayat pria yang mengambang itu sudah diautopsi di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM).

Pihak keluarga korban juga telah mengenali jasad pria tersebut.

“Keluarganya udah ke RSCM," kata Arfan.

Arfan mengatakan identitas korban belum bisa dibeberkan hingga proses autopsi selesai.

"Identitasnya sekarang sudah pas sekitar berapa hari gitu udah kelihatan,” ujar Arfan.

