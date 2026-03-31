2 Warga Liberia Lakukan Penipuan Black Dollar di Jakarta, Modusnya Pakai Cairan

Selasa, 31 Maret 2026 – 15:00 WIB
Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Kasubbid Penmas) Polda Metro Jaya, Kompol Andaru Rahutomo saat ditemui di Jakarta, Jumat (27/3/2026). Foto: ANTARA/Ilham Kausar

jakarta.jpnn.com - Polda Metro Jaya mengungkap modus penipuan black dollar alias dolar hitam yang dilakukan warga Liberia berinisial SDT dan I.

Korban ternyata juga merupakan warga negara asing (WNA), yakni dari Korea Selatan.

"Yang bersangkutan diamankan karena melakukan tindak pidana penipuan terhadap seorang warga negara asing juga dari Korea Selatan dengan modus black dollar," kata Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya Andaru Rahutomo, Jumat (27/3).

Andaru mengatakan SDT dan I sudah ditahan sejak 18 Maret 2026.

Di sisi lain, Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat terus melakukan penyelidikan.

"Tentang detail kasusnya, modusnya, sedang digali sama rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat," kata Andaru.

Dia menjelaskan korban penipuan melapor pada 8 Maret 2026.

Namun, penipuan terjadi antara September sampai Desember 2025.

