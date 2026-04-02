Pedagang Ketoprak Ditikam 2 Pria Tidak Dikenal di Jakarta Barat

jakarta.jpnn.com - Seorang pedagang ketoprak menjadi korban penikaman di Jalan Fajar Baru Selatan, Cengkareng Timur, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (1/4).

Warga bernama Oswan mengaku mendapatkan informasi itu pada pagi hari.

"Pas kejadian, pagi baru saya dengar berita. Katanya ada penikaman di sini. Yang ditikam itu tukang ketoprak," kata Oswan.

Oswan mengatakan warga sekitar tidak mengenal korban maupun pelaku.

Namun, saat korban berteriak meminta bantuan, warga sekitar segera membawanya ke RSUD Cengkareng.

"Langsung dibawa ke rumah sakit," kata Oswan.

Dalam rekeman CCTV yang beredar, pelaku beraksi dengan seorang rekannya menggunakan sepeda motor.

Pelaku bersama rekannya yang mengenakan pakaian serbahitam awalnya tiba lokasi.