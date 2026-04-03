Pengedar Narkoba Ditangkap Polisi di Jakarta Pusat, Barang Bukti 1 Kg Sabu-Sabu

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial SS ditangkap Polres Metro Jakarta Pusat ketika menerima sabu-sabu dan ekstasi di depan Terminal Senen, Sabtu (28/3) pukul 21:30 WIB.

"Tersangka diamankan saat menerima paket yang diduga berisi narkotika,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Reynold EP Hutagalung di Jakarta, Rabu (1/4).

Polres Metro Jakarta Pusat juga menyita barang bukti dari pelaku.

“Dari hasil pemeriksaan ditemukan sabu-sabu dengan berat lebih dari 1 kilogram," kata Reynold.

Reynold mengatakan, dari hasil pemeriksaan awal, ditemukan barang bukti berupa satu bungkus kemasan teh Cina berisi kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat bruto 1.064 gram.

Selain itu, petugas Polres Metro Jakarta Pusat juga menyita satu unit handphone.

Setelah dilakukan pendalaman, tersangka mengaku masih menyimpan narkotika jenis ekstasi di tempat kosnya di kawasan Kemayoran.

Penggeledahan kemudian dilakukan di kamar kos tersangka di kawasan Bungur Besar Raya.