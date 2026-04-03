JPNN.com

Pengedar Narkoba Ditangkap Polisi di Jakarta Pusat, Barang Bukti 1 Kg Sabu-Sabu

Jumat, 03 April 2026 – 09:00 WIB
Sejumlah barang bukti yang disita saat penangkapan seorang pria berinisial SS di Jakarta. Foto: ANTARA/HO-Humas Polres Metro Jakpus.

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial SS ditangkap Polres Metro Jakarta Pusat ketika menerima sabu-sabu dan ekstasi di depan Terminal Senen, Sabtu (28/3) pukul 21:30 WIB.

"Tersangka diamankan saat menerima paket yang diduga berisi narkotika,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Reynold EP Hutagalung di Jakarta, Rabu (1/4).

Polres Metro Jakarta Pusat juga menyita barang bukti dari pelaku.

“Dari hasil pemeriksaan ditemukan sabu-sabu dengan berat lebih dari 1 kilogram," kata Reynold.

Reynold mengatakan, dari hasil pemeriksaan awal, ditemukan barang bukti berupa satu bungkus kemasan teh Cina berisi kristal putih yang diduga sabu-sabu dengan berat bruto 1.064 gram.

Selain itu, petugas Polres Metro Jakarta Pusat juga menyita satu unit handphone.

Setelah dilakukan pendalaman, tersangka mengaku masih menyimpan narkotika jenis ekstasi di tempat kosnya di kawasan Kemayoran. 

Penggeledahan kemudian dilakukan di kamar kos tersangka di kawasan Bungur Besar Raya. 

Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   narkoba pengedar polisi barang bukti Jakarta Pusat

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU