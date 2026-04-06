Sopir Taksi Online Cabuli Penumpang di Jakarta Pusat, Sejak Awal Mencurigakan 

Senin, 06 April 2026 – 15:00 WIB
Barang bukti kendaraan sopir taksi daring yang melakukan pelecehan seksual di kawasan Apartemen Istana Harmoni, Jakarta Pusat, diamankan di wilayah Rangkapan Jaya, Depok, Jawa Barat, Rabu (1/4/2026). Foto: ANTARA/HO-Humas Polda Metro Jaya.

jakarta.jpnn.com - Sopir taksi online berinisial WAH ditangkap tim Subdit 3 Direktorat Reserse Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang PPO Polda Metro Jaya karena mencabuli penumpang di Jakarta Pusat.

WAH melakukan tindakan tidak terpujinya di kawasan Apartemen Istana Harmoni, Jakarta Pusat, Sabtu (14/3).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Budi Hermanto menjelaskan saat itu korban memesan layanan transportasi online

“Di tengah perjalanan, pelaku diduga mulai bersikap mencurigakan dan membuat korban ketakutan," kata Budi, Jumat (3/40.

Budi mengatakan pelaku diduga memanfaatkan profesinya sebagai sopir taksi online untuk memperoleh akses terhadap korban. 

Dalam perjalanan, pelaku membangun komunikasi, lalu mengubah situasi hingga korban berada dalam posisi rentan.

Setelah itu, pelaku diduga melakukan perbuatan cabul di dalam kendaraan.

"Korban sempat merekam kejadian itu, lalu berusaha melawan sampai akhirnya berhasil keluar dari mobil," ujar Budi.

