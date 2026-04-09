JPNN.com

Paman Cabuli Keponakan, Kasus Dilimpahkan ke Kejari Jakarta Selatan

Kamis, 09 April 2026 – 15:00 WIB
Tangkapan layar korban pencabulan inisial NPA (15) bersama sang ibu Caca tampil dalam podcast YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Jakarta, Jumat (3/4/2026). Foto: ANTARA/HO-YouTube Curhat Bang Denny Sumargo

jakarta.jpnn.com - Kasus kekerasan seksual yang dilakukan paman berinisial MH (43) terhadap keponakannya, NPA (15), terus berlanjut. 

Kasus itu sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan.

"Penyidik telah mendapat informasi dari Kejari Jaksel bahwa perkara tersebut sudah P21 dan langsung melaksanakan tahap II pada hari Kamis (2/4)," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Metro Jakarta Selatan Mohamad Iskandarsyah, Jumat (3/4).

Baca Juga:

Iskandarsyah menyatakan berkas perkara telah lengkap dan diserahkan ke kejaksaan.

Dia menambahkan penyidik menjelaskan penanganan perkara kepada korban melalui panggilan video zoom meeting.

Komunikasi itu terjalin setelah diinisiasi oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Baca Juga:

Setelah itu, penyidik telah memberikan informasi kepada pihak terkait.

Kasus itu mendapat apresiasi dari YouTuber Deny Sumargo sebagai sosok yang memviralkan kasus tersebut.

Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   pencabulan kekerasan seksual denny sumargo jakarta selatan kejaksaan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU