Paman Cabuli Keponakan, Kasus Dilimpahkan ke Kejari Jakarta Selatan

jakarta.jpnn.com - Kasus kekerasan seksual yang dilakukan paman berinisial MH (43) terhadap keponakannya, NPA (15), terus berlanjut.

Kasus itu sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan.

"Penyidik telah mendapat informasi dari Kejari Jaksel bahwa perkara tersebut sudah P21 dan langsung melaksanakan tahap II pada hari Kamis (2/4)," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Metro Jakarta Selatan Mohamad Iskandarsyah, Jumat (3/4).

Iskandarsyah menyatakan berkas perkara telah lengkap dan diserahkan ke kejaksaan.

Dia menambahkan penyidik menjelaskan penanganan perkara kepada korban melalui panggilan video zoom meeting.

Komunikasi itu terjalin setelah diinisiasi oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Setelah itu, penyidik telah memberikan informasi kepada pihak terkait.

Kasus itu mendapat apresiasi dari YouTuber Deny Sumargo sebagai sosok yang memviralkan kasus tersebut.