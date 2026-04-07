Kasus Pembacokan Jakarta Selatan, 3 Pelaku Terus Dikejar

jakarta.jpnn.com - Tiga orang yang terlibat kasus pengeroyokan dan pembacokan di Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (27/3) pukul 02.00 WIB, terus dikejar polisi.

Para pelaku itu bahkan sudah dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang (DPO).

"Satu orang untuk kasus perusakan sepeda motor dan dua orang untuk kasus pembacokan. Jadi total ada tiga orang," kata Pelaksana tugas (Plt) Kanit Krimum Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Alpino De Tech, Kamis (2/4).

Alpino mengatakan kasus itu mengakibatkan korban seorang pria berinisial CF (22) mengalami luka bacok di bagian punggung dan tangan.

Dalam penanganan kasus, pihaknya telah memeriksa sembilan saksi serta mengamankan rekaman CCTV dari dua lokasi kejadian.

Polisi juga menemukan empat senjata tajam yang diduga digunakan pelaku.

Senjata tajam itu disembunyikan di wilayah Cirendeu, Tangerang Selatan.

“Para pelaku tidak membawa pulang senjata setelah kejadian, tetapi dikumpulkan di satu lokasi. Ini menjadi salah satu petunjuk penting dalam pengembangan kasus,” ucap dia.