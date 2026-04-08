JPNN.com Jakarta Kriminal Mencuri di Jakarta Utara, Mantan Karyawan Depot Air Minum Ditangkap di Lampung

Mencuri di Jakarta Utara, Mantan Karyawan Depot Air Minum Ditangkap di Lampung

Rabu, 08 April 2026 – 15:00 WIB
Mencuri di Jakarta Utara, Mantan Karyawan Depot Air Minum Ditangkap di Lampung - JPNN.com Jakarta
Kapolsek Pademangan AKP Daniel Dirgala didampingi Kanit Reskrim AKP Muhayin Ikhsan saat jumpa pers di Jakarta, Kamis. Foto: ANTARA/HO-Mario Sofia Nasution

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial H ditangkap Unit Reskrim Polsek Pademangan karena mencuri di depot air minum yang menjadi tempatnya bekerja di Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara.

H mencuri sepeda motor, alat penyimpanan yang berisi uang, dan ponsel milik bosnya.

Kapolsek Pademangan AKP Daniel Dirgala mengatakan H melakukan aksinya pada Rabu (18/3).

“Pelaku ditangkap di Provinsi Lampung pada Selasa (24/3) saat masih suasana Lebaran,” kata Daniel Dirgala di Jakarta, Kamis (2/4).

Setelah menjalankan aksi pidana, pelaku langsung kabur.

Setelah melakukan penyelidikan, petugas menangkap pelaku di tempat neneknya. 

“Kami menangkap pelaku saat kumpul keluarga pada perayaan Lebaran,” kata dia.

Menurut Daniel, pelaku merupakan mantan karyawan di tempat usaha depot air minum.

Pria berinisial H ditangkap Unit Reskrim Polsek Pademangan karena mencuri di depot air minum yang menjadi tempatnya bekerja di Jakarta Utara
pencurian jakarta utara depot air minum lampung pademangan

BERITA TERKAIT

