Mencuri Sepeda Motor di Jakarta Utara, 2 Maling Remuk Dihajar Massa

jakarta.jpnn.com - Dua pencuri motor berinisial AS (26) dan RV (29) babak belur Jalan Kampung Sawah Baru, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Senin (6/4).

Sebelum diamuk massa, AS dan RV ketahuan mencuri sepeda motor milik wanita berinisial FA.

Kapolsek Koja Andry Suharto mengatakan AS diamankan warga di Jalan Cibadak.

Sementara itu, RV diamankan warga di Jalan Rawabinangun bersama barang bukti.

“Keduanya kabur seusai melakukan aksi pidana tersebut,” kata Andry Suharto, Senin (6/4).

Dia mengatakan AS merupakan residivis kasus yang sama.

Menurut dia, saat ini AS dalam kondisi parah dan mendapatkan perawatan di RS Polri.

Sementara itu, RV juga mendapatkan perawatan di RS Polri dengan kondisi yang agak lebih baik.