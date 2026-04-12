Tabrak 4 Sepeda Motor, Mobil Diamuk di Jakarta Barat

jakarta.jpnn.com - Sebuah mobil menjadi amukan massa karena menabrak beberapa sepeda motor di Joglo, Jakarta Barat, Rabu (8/4).

Video berisi momen pengguna jalan mengamuk pun viral di media sosial.

Dalam video itu, salah satu pengendara sepeda motor memukul kaca depan mobil menggunakan helm.

Kaca mobil pun langsung retak setelah dihantam pengguna jalan.

"Turun," kata pemotor lainnya dengan marah.

Di depan mobil itu ada sejumlah sepeda motor terjatuh hingga menumpuk.

Baca Juga: Polisi Dalami Dugaan Aparat Terlibat Transaksi Narkoba di Jakarta Timur

Situasi sekitar lokasi pun memanas dan kemacetan lalu lintas tak terhindarkan.

Kepala Unit Penegakan Hukum (Kanit Gakkum) Satlantas Polres Metro Jakarta Barat Joko Siswanto mengatakan awalnya mobil yang belum diketahui nomor pelatnya itu melaju Jalan H. Muchtar Raya dari arah selatan ke utara.