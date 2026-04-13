JPNN.com Jakarta Kriminal Pembacokan di Jakarta Timur, Pria 20 Tahun Ditangkap Kurang dari 2 Jam

Pembacokan di Jakarta Timur, Pria 20 Tahun Ditangkap Kurang dari 2 Jam

Senin, 13 April 2026 – 09:00 WIB
Ilustrasi - Pembacokan. Foto: ANTARA/dok

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial MH (20) ditangkap polisi karena membacok BW di kawasan Kampung Pedaengan, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Kamis (9/4).

Kapolsek Cakung AKP Andre Tri Putra mengatakan pihaknya tidak membutuhkan waktu lama untuk menangkap pelaku.

"Kurang dari dua jam setelah kejadian pada Kamis (9/4), pelaku kami amankan di kawasan Perumahan Aneka Elok, Kelurahan Penggilingan," kata Andre, Jumat (10/4).

Baca Juga:

Kasus tindak pidana penganiayaan berat itu merupakan tindak lanjut dari laporan polisi Nomor LP/B/101/IV/2026/Sek Ck/Polres Metro Jakarta Timur/Polda Metro Jaya.

Peristiwa itu terjadi di sebuah rumah yang beralamat di RT 003/008, Kampung Pedaengan, sekitar pukul 10:00 WIB

"Sekitar pukul 10.30 WIB, petugas piket SPKT Polsek Cakung menerima laporan dari warga mengenai adanya kejadian pembacokan di lokasi tersebut," ujar Andre.

Baca Juga:

Personel gabungan langsung bergerak menuju tempat kejadian perkara (TKP).

Tim langsung melakukan olah TKP serta mengumpulkan informasi awal.

BERITA TERKAIT

