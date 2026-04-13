Pembacokan di Jakarta Timur, Pria 20 Tahun Ditangkap Kurang dari 2 Jam
jakarta.jpnn.com - Pria berinisial MH (20) ditangkap polisi karena membacok BW di kawasan Kampung Pedaengan, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Kamis (9/4).
Kapolsek Cakung AKP Andre Tri Putra mengatakan pihaknya tidak membutuhkan waktu lama untuk menangkap pelaku.
"Kurang dari dua jam setelah kejadian pada Kamis (9/4), pelaku kami amankan di kawasan Perumahan Aneka Elok, Kelurahan Penggilingan," kata Andre, Jumat (10/4).
Kasus tindak pidana penganiayaan berat itu merupakan tindak lanjut dari laporan polisi Nomor LP/B/101/IV/2026/Sek Ck/Polres Metro Jakarta Timur/Polda Metro Jaya.
Peristiwa itu terjadi di sebuah rumah yang beralamat di RT 003/008, Kampung Pedaengan, sekitar pukul 10:00 WIB
"Sekitar pukul 10.30 WIB, petugas piket SPKT Polsek Cakung menerima laporan dari warga mengenai adanya kejadian pembacokan di lokasi tersebut," ujar Andre.
Personel gabungan langsung bergerak menuju tempat kejadian perkara (TKP).
Tim langsung melakukan olah TKP serta mengumpulkan informasi awal.
