Polisi Ungkap Kasus Pembacokan di Jakarta Timur, Pelaku Dituduh Mengintip

jakarta.jpnn.com - Kepolisian Sektor (Polsek) Cakung mengungkap kronologis pria berinisial MH membacok BW di kawasan Kampung Pedaengan, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur (Jaktim).

Kapolsek Cakung AKP Andre Tri Putra mengatakan kejadian bermula saat BW berada di dalam rumahnya pada Kamis (9/4) sekitar pukul 09:50 WIB.

Saat itu BW bersama istri dan beberapa anggota keluarga lainnya, termasuk pelaku.

Menurut keterangan saksi, situasi awalnya berlangsung normal.

Salah satu saksi yang merupakan adik ipar korban mengaku telah diintip pelaku saat sedang mandi. Pengakuan adik ipar tersebut kemudian didengar oleh korban.

"Korban yang mengetahui hal tersebut langsung menegur pelaku. Namun, pelaku tidak terima dan terjadi cekcok mulut antara keduanya," ujar Andre, Jumat (10/4).

Ketegangan yang terjadi kemudian memuncak. Pelaku yang emosi mendadak mengambil sebilah golok yang disimpan di dalam lemari di rumah tersebut.

Tanpa banyak bicara, pelaku langsung mengayunkan golok itu ke arah korban.