Wanita 37 Tahun Jual Obat Keras di Jakarta Timur, Barang Buktinya Banyak Banget

jakarta.jpnn.com - Wanita berinisial E ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya karena mengedarkan narkotika jenis etomidate di wilayah Jakarta Timur.

Wanita 37 tahun itu mengemas etomidate dalam liquid cartridge vape sebanyak 1.409 keping.

"Kami mengamankan seorang perempuan berinisial E (37) pada Rabu (8/4) sekitar pukul 15.50 WIB, di kawasan Apartemen Bassura, Jakarta Timur," kata Kasubdit Unit 5 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKBP Ade Candra, Jumat (10/4).

Dia menjelaskan penangkapan terhadap E bermula dari informasi masyarakat terkait aktivitas peredaran narkotika di sekitar lokasi tersebut.

Unit 5 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya langsung melakukan penyelidikan.

Petugas berhasil mengamankan tersangka di dua lokasi, yakni di depan Mall Bassura dan di kamar apartemen yang dihuni tersangka.

"Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa liquid cartridge vape mengandung etomidate dengan total 1.409 pcs yang terdiri dari berbagai merek atau logo," ungkap Ade.

Ade mengatakan petugas menyita sejumlah barang bukti lainnya.