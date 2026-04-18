14 Pria Ditangkap Karena Jual Obat Keras Ilegal di Jakarta Utara, Uang Rp 18 Juta Diamankan

jakarta.jpnn.com - Sebanyak 14 pria ditangkap Satuan Reserse (Satres Narkoba) Polres Metro Jakarta Utara dan Polsek Jajaran karena menjual obat keras ilegal.

Mereka melakukan aksinya menggunakan kedok toko kelontong dan toko kosmetik di wilayah Jakarta Utara (Jakut).

“Kami mengungkap 14 kasus peredaran obat keras yang ada di wilayah Jakarta Utara, mulai periode bulan Januari 2026 hingga April 2026,” kata Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara AKBP Ari Galang Saputro, Kamis (9/4).

Dia mengatakan 14 orang yang ditangkap saat ini masuk penyelidikan.

"Dalam 14 kasus tersebut kami menyita 14.360 butir obat yang kebanyakan jenisnya tramadol," ujar Ari.

Dia menyebutkan barang bukti yang diamankan petugas antara lain 4.693 butir pil tramadol dan 4.226 butir eximer.

Petugas juga menyita 1.385 butir pil trihexypenidyl, 2.286 kapsul berwarna kuning dan 680 butir tablet berwarna silver.

Selain itu, petugas juga menyita 712 butir Destro, dan 14 butir Riklona Clonazepam.