Mencuri Motor Warga Jakarta Barat, 2 Maling Dihajar Massa

jakarta.jpnn.com - Dua pencuri sepeda motor dihajar massa karena aksinya ketahuan di Jalan Bangun Nusa Raya, kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa (14/4).

Saat itu dua pencuri tersebut membawa kabur satu unit sepeda motor jenis matic milik warga setempat.

"Keduanya sudah diamankan di polsek," kata Kanit Reskrim Polsek Cengkareng Parman Gultom.

Para pencuri itu pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Seorang warga sekitar bernama Didi mengatakan insiden itu bermula dari laporan kehilangan sepeda motor milik warga.

Saat itu sepeda motor milik warga diparkir di halaman rumah pada waktu subuh.

Mengetahui kejadian tersebut, warga sekitar segera berinisiatif melakukan pencarian secara bersama-sama.

Dalam pencarian tersebut, ada warga yang mencurigai dua orang terduga pelaku.