JPNN.com

Pencuri Sepeda Motor Tewas Dihajar Warga Jakarta Selatan

Rabu, 22 April 2026 – 09:00 WIB
Tangkapan layar seorang pelaku pencurian motor di Jalan Jiban II, RT 08/RW 01, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (17/4/2026). Foto: ANTARA/HO-Instagram/@radiodalam_jaksel/Luthfia Miranda Putri.

jakarta.jpnn.com - Pencuri sepeda motor meninggal setelah dikeroyok warga di Jalan Jiban II, RT 08/RW 01, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (17/4).

Kanit Reskrim Polsek Kebayoran Lama AKP Ivo Amelia mengatakan pelaku sempat dibawa ke RS Polri Kramat Jati.

“Dapat informasi pelakunya meninggal," kata Ivo Amelia, Senin (20/4).

Baca Juga:

Dia mengatakan awalnya anggota piket menerima laporan dari masyarakat terkait penangkapan pencuri sepeda motor.

Berdasarkan keterangan yang diterima dan bukti CCTV, pelaku sudah melancarkan tindak kriminalnya sebanyak dua kali dalam satu bulan.

"Dilihat dari CCTV yang pertama itu sama. Orang, wajah, dan ciri-ciri sama,” kata Ivo.

Baca Juga:

Ivo menduga warga sekitar sudah geram terhadap perbuatan pelaku.

“Begitu lihat langsung diamankan rama-rami," ujar Ivo.

Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   pencuri sepeda motor jakarta selatan warga meninggal cctv

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU