Pencuri Sepeda Motor Tewas Dihajar Warga Jakarta Selatan

jakarta.jpnn.com - Pencuri sepeda motor meninggal setelah dikeroyok warga di Jalan Jiban II, RT 08/RW 01, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (17/4).

Kanit Reskrim Polsek Kebayoran Lama AKP Ivo Amelia mengatakan pelaku sempat dibawa ke RS Polri Kramat Jati.

“Dapat informasi pelakunya meninggal," kata Ivo Amelia, Senin (20/4).

Dia mengatakan awalnya anggota piket menerima laporan dari masyarakat terkait penangkapan pencuri sepeda motor.

Berdasarkan keterangan yang diterima dan bukti CCTV, pelaku sudah melancarkan tindak kriminalnya sebanyak dua kali dalam satu bulan.

"Dilihat dari CCTV yang pertama itu sama. Orang, wajah, dan ciri-ciri sama,” kata Ivo.

Ivo menduga warga sekitar sudah geram terhadap perbuatan pelaku.

“Begitu lihat langsung diamankan rama-rami," ujar Ivo.