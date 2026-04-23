Toko Vape di Jakarta Timur Digasak Maling, Pemilik Rugi Banyak

jakarta.jpnn.com - Pemilik toko rokok elektronik (vape) dan telepon genggam atau hand phone (HP) di kawasan Ciracas, Jakarta Timur, mengalami kerugian besar setelah menjadi korban pencurian.

Ayi Susanto selaku pemilik toko mengatakan barang-barang yang dicuri antara lain liquid, laptop, HP, dan uang kas.

“Kurang lebih ruginya sekitar Rp 28 juta," kata Ayi Susanto, Senin (20/4).

Ayi Susanto menjelaskan pencuri beraksi pada Jumat (17/4) sekitar pukul 23:00 WIB.

Dia baru mengetahui kejadian itu saat hendak membuka tempat usahanya.

Ayi mengaku mulai curiga saat membuka pintu toko yang terdiri dari tiga lapis pengaman.

Saat itu dia melihat kondisi yang tidak biasa dari dalam toko.

"Pas pintu ketiga, rolling door, biasanya kalau dibuka, sisi dalam gelap, tetapi tadi itu terang, seperti lampu sudah menyala," jelas Ayi.