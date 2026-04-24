Bawa Narkoba, 2 Pria Ditangkap Polres Metro Jakarta Utara

Jumat, 24 April 2026 – 09:00 WIB
Petugas Patroli Perintis Jaga Jakarta mengamankan dua pria yang kedapatan membawa narkoba di Jakarta Utara, Minggu (19/4/2026) dini hari. Foto: ANTARA/HO-Polres Jakarta Utara.

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial T dan TY ditangkap tim patroli Perintis Jaga Jakarta Polres Metro Jakarta Utara karena membawa narkoba jenis tembakau sintetis, Minggu (19/4).

Kedua pelaku ditangkap di Jalan Yos Sudarso, Jakarta Utara (Jakut), pukul 00:30 WIB.

T dan TY pun langsung digelandang ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Kedua pelaku saat ini sudah diamankan di Polres Metro Jakarta Utara,” kata Kepala Satuan Samapta Polres Metro Jakarta Utara H Hendra, Senin (20/4).

Hendra mengatakan saat itu petugas tengah melakukan patroli rutin.

Tim patroli menemukan kedua pelaku yang berboncengan di jalan tersebut.

Setelah itu, petugas Polres Metro Jakarta Utara melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku. Namun, tiba-tiba seorang pelaku membuang sebuah barang saat aksi pengejaran.

Barang yang dibuang itu ternyata merupakan satu klip narkoba jenis sinte.

