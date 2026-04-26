Jambret dan Penadah HP Warga Jerman Diciduk Polres Metro Jakarta Pusat

jakarta.jpnn.com - Polres Metro Jakarta Pusat menangkap jambret yang menggasak HP milik warga Jerman di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Selain menciduk jambret, Polres Metro Jakarta Pusat juga menangkap penadah.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold EP Hutagalung mengatakan pihaknya melakukan olah TKP setelah mendapatkan laporan.

Polres Metro Jakarta Pusat juga melakukan analisis kamera pengawas.

"Identitas pelaku berhasil kami kantongi hingga akhirnya dilakukan penangkapan," kata Reynold, Kamis (23/4).

Reynold mengatakan pihaknya menangkap pelaku di kawasan Rawa Badak, Jakarta Utara, Rabu (22/4). Dua pelaku utama berinisial F dan Y ditangkap saat berada di kediaman salah satu terduga.

Dari hasil pengembangan, polisi juga mengamankan penadah berinisial AHS yang membeli telepon genggam milik korban.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat Roby Heri Saputra menjelaskan masing-masing pelaku memiliki peran berbeda dalam kejahatan tersebut.