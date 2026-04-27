Begal Bersenjata Tajam Ditangkap Warga di Jakarta Barat, Langsung Dihajar

jakarta.jpnn.com - Begal bersenjata tajam ditangkap polisi lalu lintas karena melakukan aksi di area exit Tol Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat (Jakbar).

Kanit Lantas Polsek Cengkareng AKP Yeni mengatakan pelaku beraksi pada Rabu (22/4) pukul 09:30 WIB.

“Pelakunya ada dua. Satu yang ditangkap, satu lagi kabur," kata Yeni, Kamis (243/4).

Yeni menjelaskan pada awalnya kedua pelaku berboncengan menuju lokasi.

Saat itu korban sedang memperbaiki roda truknya di tempat kejadian.

"Jadi, mereka modusnya ngedekatin korban, terus pura-pura tanya alamat, padahal mau ngebegal," ujar Yeni.

Salah satu pelaku tiba-tiba merampas ponsel korban, mengeluarkan senjata tajam, lalu mengayunkannya.

"Korban terluka di pahanya. Mereka (pelaku, red) pakai celurit," ungkap Yeni.