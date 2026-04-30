Polisi Temukan Narkoba di Tempat Penyekapan Wanita di Jakarta Utara

jakarta.jpnn.com - Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara menemukan narkoba di lokasi penyekapan perempuan oleh WNA asal China HC (51) di sebuah apartemen di Pademangan, Jakarta Utara.

“Kami menemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat 5 gram dan narkotika golongan dua etomidate sebanyak 321 catridge,” kata Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara AKBP Arigalang Saputro di Jakarta, Senin (27/4).

Dia mengatakan barang bukti narkoba ditemukan saat terjadi laporan adanya penyekapan.

Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara langsung menuju lokasi untuk melakukan pemeriksaan.

“Kami juga mengamankan pelaku atau tersangka warna negara asing yang sudah kami amankan dan sudah kami periksa lebih lanjut,” kata dia.

Arigalang mengatakan petugas terus melakukan pengembangan.

“Apakah nanti ada TKP-TKP selanjutnya, akan kami lakukan untuk pengungkapan,” katanya.

Dia menambahkan Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Utara dibantu oleh personel dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya untuk membantu melaksanakan kegiatan pengungkapan.