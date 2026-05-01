2 Pelaku Penyiraman Air Keras di Jakarta Barat Ditangkap, Penyebabnya Main Futsal

Jumat, 01 Mei 2026 – 09:00 WIB
Tangkapan layar - Seorang pria menjadi korban penyiraman diduga air keras oleh dua orang tak dikenal di kawasan Jalan Dharma Wanita V, RW 01 Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu (26/4/2026) sore sekira pukul 17.31 WIB. Foto: ANTARA/Risky Syukur

jakarta.jpnn.com - Dua pria yang menjadi pelaku penyiraman air keras di kawasan Jalan Dharma Wanita V, RW 01, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, ditangkap polisi.

Kasat Reskrim Polsek Metro Jakarta Barat Arfan Zulkan Sipayung para pelaku ditangkap pada Minggu (26/4) malam.

"Dua orang sudah ditangkap Resmob Polda," kata Arfan, Senin (27/4).

Arfan menjelaskan pihaknya masih memeriksa dua pelaku.

Salah satunya terkait motif para pelaku menyiramkan air keras kepada korban.

"Masih didalami," tutur Arfan.

Berdasarkan pengakuan warga, penyiraman berawal dari cekcok saat korban dan pelaku bermain futsal.

Warga bernama Slamet mengatakan korban sempat terlibat perselisihan di lokasi futsal yang berujung aksi kejar-kejaran di jalan.

