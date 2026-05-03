Edarkan Sabu-Sabu, 5 Orang Ditangkap di Tanah Abang

Lima pengedar sabu-sabu ditangkap Pusat meringkus lima orang di kawasan Tanah Abang.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung mengatakan awalnya pihaknya menerima informasi dari masyarakat terkait peredaran narkoba.

"Kami menindaklanjuti informasi yang viral di media sosial terkait dugaan peredaran narkotika di kawasan Jati Bunder, Kebon Melati, Tanah Abang," kata Reynold, Senin (27/4).

Menurut Reynold, setelah menerima laporan dari masyarakat, Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat langsung melakukan penggerebekan.

Petugas menemukan lima pengedar beserta sejumlah barang bukti.

Reynold menjelaskan penggerebekan dilakukan pada Minggu (26/4) pukul 22:00 WIB.

Sebelumnya, petugas melakukan observasi dan pemantauan intensif di lokasi yang diduga menjadi titik transaksi dan penyalahgunaan narkoba.

Dari lokasi, polisi menangkap lima orang diduga pelaku berinisial BS, AS, RS, BHP, dan HB.