Wanita Paruh Baya Meninggal, Jatuh dari Lantai 36 Apartemen Jakarta Barat

jakarta.jpnn.com - Wanita paruh baya meninggal dunia setelah jatuh dari lantai 36 apartemen di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat.

Polisi menemukan surat yang diduga berisi pesan dari korban.

Dari isi surat tersebut, polisi mendapat petunjuk mengenai motif korban lompat dari lantai 36.

Namun, polisi tidak mengungkap isi surat itu untuk menjaga privasi korban.

"Ada surat itu, surat dia sendiri, tetapi masih diselidiki," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arfan Zulkan, Minggu (3/5).

Salah seorang penghuni apartemen, Hamdi, mengaku mendengar suara benturan keras saat insiden itu terjadi.

“Kejadian pukul 09:30 sampai 10.00-an. Saya dengar kayak benda jatuh dari atas ke bawah, bunyinya kayak gedebuk,” kata Hamdi.

Hamdi mengatakan saat itu sekuriti sudah berkumpul.