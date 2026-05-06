Edarkan Obat Keras, 2 Pria Ditangkap di Jakarta Barat

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial ZF (26) dan MA (22) ditangkap karena mengedarkan obat keras ilegal di Jalan Gagak, RT 07/RW 08 Semanan, Kalideres, Jakarta Barat.

Mereka mengedarkan obat ilegal itu dengan kedok warung sembako.

Polisi juga menemukan ratusan butir obat keras dari berbagai jenis yang diduga kuat siap diedarkan secara ilegal.

Kapolsek Kalideres Kompol Rihold Sihotang menjelaskan penangkapan berawal dari keresahan warga.

Menurut dia, warga mencurigai adanya aktivitas jual beli obat tanpa izin di lokasi tersebut.

"Sebuah kios berkedok warung sembako di depan pintu perlintasan kereta api, Jalan Gagak, RT 07/RW 08 Semanan, Kalideres digerebek pada Sabtu (2/5)," kata Rihold, Minggu (3/5).

Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Kalideres, AKP Rachmad Wibowo mengatakan pengungkapan ini merupakan upaya menekan peredaran obat-obatan tanpa izin yang dapat membahayakan masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih atas keberanian warga yang telah melapor,” kata dia.