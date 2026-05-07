JPNN.com

JPNN.com Jakarta Kriminal Pencuri Ditangkap di Jakarta Timur, Modusnya Bobol Plafon Toko

Pencuri Ditangkap di Jakarta Timur, Modusnya Bobol Plafon Toko

Kamis, 07 Mei 2026 – 09:00 WIB
Pencuri Ditangkap di Jakarta Timur, Modusnya Bobol Plafon Toko - JPNN.com Jakarta
Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Bayu Kurniawan (kiri) dalam konferensi pers di Mapolres Metro Jakarta Timur, Kamis (30/4/2026). Foto: ANTARA/Siti Nurhaliza

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial RT ditangkap polisi karena melakukan pencurian dengan pemberatan di Jakarta Timur (Jaktim).

Dia menggunakan modus membobol plafon untuk masuk ke dalam toko.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Bayu Kurniawan mengatakan aksi pelaku sempat viral di media sosial.

Baca Juga:

"Pelaku pencurian dengan pemberatan yang sempat viral di media sosial akhirnya berujung penangkapan," kata Bayu Kurniawan, Kamis (30/4).

Penangkapan itu dilakukan setelah polisi menggelar serangkaian penyelidikan berdasarkan dua laporan polisi dari wilayah Pasar Rebo dan Cipayung pada 24 April 2026.

Dari hasil pengembangan kasus dan analisis rekaman kamera pengawas (CCTV), identitas pelaku dapat diungkap. 

Baca Juga:

Pelaku kemudian ditangkap di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara, tanpa perlawanan.

"Setelah kami lakukan identifikasi dari rekaman CCTV dan informasi di lapangan, tim bergerak dan berhasil mengamankan pelaku," ujar Bayu.

Pria berinisial RT ditangkap polisi karena melakukan pencurian dengan pemberatan di Jakarta Timur (Jaktim).
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   pencurian jakarta timur toko kasus

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU