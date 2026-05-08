Polisi Kejar Komplotan Begal di Jakarta Barat

jakarta.jpnn.com - Komplotan begal yang melukai serta mencuri sepeda motor dan handphone korban di Jalan Arjuna Selatan, Palmerah, Jakarta Barat, terus dikejar polisi.

Kapolsek Palmerah Kompol Gomos Simamora menyebutkan pihaknya telah menerima laporan terkait pembegalan tersebut.

"Korban sudah buat laporan polisi," kata Gomos, Selasa (5/5).

Sebelum insiden pembegalan itu terjadi, korban tengah berhenti di pinggir jalan yang sepi, Senin (4/5) dini hari.

"Informasi awal, berhenti di jalan sesuai video yang viral," ujar Gomos.

Pihaknya pun langsung berkoordinasi dengan unit Reskrim Polres Metro Jakarta Barat untuk mengungkap kasus pembegalan tersebut.

"Polres bantu ungkap kasusnya. Masih dalam pengembangan," imbuh Gomos.

Dalam video viral yang diunggah akun Instagram @info.kebonjeruk, korban tengah memarkir kendaraannya di pinggir jalan.