Edarkan Narkoba, Warga China Ditangkap di Apartemen Jakarta Barat

Minggu, 10 Mei 2026 – 06:00 WIB
Barang bukti narkoba berbagai jenis, mulai dari happy water, cartridge berisi etomidate, serta ketamine diamankan Satreskoba Polres Metro Jakarta Barat dari seorang warga negara asing (WNA) asal China di sebuah apartemen di kawasan Pademangan, Jakarta Utara, Rabu (6/5/2026). Foto: ANTARA/HO-Polres Jakbar.

jakarta.jpnn.com - Warga negara China ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat karena mengedarkan narkoba.

Warga China itu ditangkap di sebuah apartemen di kawasan Pademangan, Jakarta Utara, Rabu (6/5).

Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Vernal Armando Sambo mengatakan pengungkapan berawal dari informasi masyarakat terkait aktivitas transaksi narkoba di wilayah Tamansari, Jakarta Barat.

“Berbekal informasi tersebut, tim yang dipimpin Ipda Ernesto langsung melakukan penyelidikan,” kata dia.

Dia menjelaskan penyelidikan akhirnya mengarah kepada pelaku yang berada di sebuah apartemen di kawasan Pademangan.

Petugas menemukan barang bukti berupa cartridge berisi cairan etomidate.

Saat diperiksa, pelaku mengaku masih menyimpan barang bukti lain di dalam unit apartemennya.

"Tim kemudian melakukan pengembangan dan penggeledahan lanjutan di apartemennya," ujar Vernal.

