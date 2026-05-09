Kasus TPPO di Jakarta Pusat: 3 Tersangka Ditahan

Sabtu, 09 Mei 2026 – 06:00 WIB
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto. Foto: ANTARA/Ilham Kausar.

jakarta.jpnn.com - Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan eksploitasi anak dan perampasan kemerdekaan, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di kawasan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada 22 April 2026.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan pihaknya sudah melakukan serangkaian penyidikan mendalam.

Setelah itu, pihak kepolisian telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka.

"Ketiganya masing-masing berinisial AV, T alias U, dan WA alias Y,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Rabu (6/5).

Budi Hermanto menjelaskan saat ini ketiga tersangka sudah diamankan.

“Saat ini telah dilakukan penahanan di Mapolres Metro Jakarta Pusat," kata Budi .

Dia menuturkan penyidik bergerak secara profesional dan cepat.

Tersangka T serta WA telah ditahan sejak 29 April 2026.

