Pelajar Bersimbah Darah Ditusuk Begal di Jakarta Barat

jakarta.jpnn.com - Seorang pelajar terluka setelah ditusuk gerombolan bermotor di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, Kamis (7/5).

Korban sempat meminta pertolongan warga setelah menjadi korban penusukan.

Dia juga kehilangan sepeda motor yang diduga dibawa kabur para pelaku.

Korban lantas dibawa ke Rumah Sakit Sumber Waras.

Penusukan terhadap pelajar itu viral setelah diunggah di akun Instagram @warga.jakbar.

Dalam video itu, korban tampak masih memakai seragam sekolah.

Seorang saksi mata bernama Agung menyebut pelajar itu ditemukan terkapar sekitar pukul 21.00 WIB setelah berteriak minta tolong.

Saat itu korban dikejar sekelompok pemotor dari Jalan Muwardi, Grogol Petamburan.