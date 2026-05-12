Serang ABK di Jakarta Utara, AD Ditangkap Polisi

Selasa, 12 Mei 2026 – 09:00 WIB
Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi penyerangan di Kawasan Muara Baru, Penjaringan Jakarta Utara. Foto: ANTARA/HO-Polsek Muara Baru

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial AD ditangkap polisi karena menyerang anak buah kapal (ABK), yakni FS, di Pasar Ikan Modern Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (4/5) dini hari.

Pria 26 tahun itu menyerang korban menggunakan golok.

Kanit Reskrim Polsek Kawasan Muara Baru Ipda Fauzi Widi mengatakan tim mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya seseorang yang sering membawa senjata tajam di lokasi kejadian.

Petugas melakukan penyelidikan terkait benar atau tidaknya informasi tersebut.

Setelah itu, tim mendapatkan informasi adanya seseorang yang sedang bertengkar dengan menggunakan senjata tajam.

Polisi langsung mengamankan AD beserta barang bukti.

AD lantas dibawa ke Polsek Kawasan Muara Baru guna dilakukan proses lebih lanjut.

Sementara itu, dua teman pelaku melarikan diri dan saat ini dalam pengejaran.

