Pelaku Teror Pembakaran di Jakarta Timur Ditangkap Polisi

Rabu, 13 Mei 2026 – 09:00 WIB
Kapolsek Matraman AKP Suripno memberikan keterangan di tempat kejadian perkara (TKP) terkait teror pembakaran di sejumlah titik di wilayah Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, Senin (11/2026) malam. Foto: ANTARA/Siti Nurhaliza.

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial A ditangkap Polsek Matraman karena diduga pelaku teror pembakaran di wilayah Kelurahan Pisangan Baru, Jakarta Timur.

Kapolsek AKP Matraman Suripno mengatakan A membakar di beberapa lokasi.

"Terduga pelaku diamankan di rumahnya," kata Suripno, Selasa (12/5).

Suripno mengatakan saat itu warga beramai-ramai menghampiri terduga pelaku.

Petugas gabungan langsung turun ke lokasi untuk mengendalikan situasi agar tetap kondusif.

"Kami kompak wilayah Matraman berupaya mengondusifkan keadaan," jelas Suripno.

Polisi menyita barang bukti berupa sepeda motor yang digunakan saat melakukan pembakaran.

Polisi menduga kendaraan tersebut dipakai pelaku untuk berpindah dari satu titik ke titik lainnya saat menjalankan aksinya.

