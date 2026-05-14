25 Pencuri di Bekasi Ditangkap, Barang Bukti Banyak

jakarta.jpnn.com - Sebanyak 25 pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan pencurian rumah kosong ditangkap Polres Metro Bekasi, Jawa Barat.

Para pencuri itu melakukan aksinya selama Maret hingga Mei 2026.

"Total ada 23 lokasi kejadian perkara curanmor dan 1 lokasi pencurian rumah kosong," kata Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Sumarni, Selasa (12/5).

Dia mengatakan lokasi kejadian itu tersebar di sejumlah wilayah.

Di antaranya ialah Pebayuran, Cikarang Barat, Babelan, Tambun Selatan, dan Cikarang Utara.

Pelaku juga beraksi di wilayah Tambelang, Tarumajaya, Cikarang Selatan, dan Cikarang Pusat.

Baca Juga: Polisi Kejar Komplotan Begal di Jakarta Barat

Selain itu, para pelaku juga beraksi di Serang Baru, Cibitung, serta Cikarang Timur.

Petugas juga menyita beberapa barang bukti dari para pelaku pencurian.