2 Penjual Obat Keras Ilegal Ditangkap di Jakarta Barat

jakarta.jpnn.com - Dua penjual obat keras ilegal ditangkap polisi di Jalan Keamanan, Kelurahan Keagungan, Tamansari, Jakarta Barat.

Dari tangan kedua pelaku, petugas menyita ribuan obat keras tanpa izin edar.

Kapolsek Metro Tamansari Bobby M. Zulfikar mengatakan para pelaku melancarkan aksinya dengan menyamarkan tempat transaksi layaknya toko sembako atau warung kelontong.

"Polsek Metro Tamansari telah mengungkap dan mengamankan peredaran obat-obatan terlarang berupa beberapa obat-obatan seperti Tramadol, Excimer, dan lain sebagainya," ujar Bobby, Sabtu (16/5).

Polisi menyita total 3.000 butir obat keras yang dijual secara ilegal tanpa izin edar dalam penggerebekan tersebut.

"Antara lain 1.500 butir Tramadol, 1.325 Excimer, dan sisanya lagi adalah obat-obatan jenis lainnya, berikut juga dengan dua HP milik pelaku dan juga uang tunai sejumlah Rp669 ribu hasil penjualan pada hari itu," ujar Bobby.

Untuk mengelabui warga dan polisi, kedua tersangka menyamarkan aktivitas jual beli obat keras itu dengan membuka usaha warung kelontong.

Warung itu pun beroperasi seperti biasa dengan tetap menjual barang-barang kebutuhan pokok pada umumnya.