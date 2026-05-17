Pencuri Tabung Oksigen Ditangkap Polisi di Jakarta Barat

Minggu, 17 Mei 2026 – 06:00 WIB
Kapolsek Metro Tamansari Kompol Bobby M Zulfikar. Foto: ANTARA/Risky Syukur.

jakarta.jpnn.com - Pria berinisial MAH ditangkap polisi karena mencuri tabung oksigen selam senilai Rp 16 juta di kawasan Tamansari, Jakarta Barat (Jakbar).

Kapolsek Metro Tamansari Kompol Bobby M Zulfikar mengatakan MAH ditangkap di kawasan Pinangsia, Jakarta Barat.

Penangkapan dilakukan kurang dari 24 jam setelah peristiwa pencurian tersebut.

Petugas menggunakan rekaman kamera pengawas (CCTV) di lokasi kejadian sebagai dasar menangkap MAH.

Saat MAH diamankan, barang hasil curian ternyata belum sempat dijual.

“Barang tersebut ternyata sudah dititipkan di temannya,” kata Bobby saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (16/5).

Dari hasil pemeriksaan sementara, motif pencurian diduga karena faktor ekonomi.

“Tabung oksigen tersebut hanya motif ekonomi untuk dijual kembali. Harga tabungnya ini memang lumayan mahal seharga Rp 16 juta," ujar Bobby.

