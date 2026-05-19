Sindikat Pencurian Aki Truk Trailer Ditangkap di Jakarta Utara

jakarta.jpnn.com - Sindikat pencurian aki truk trailer ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Selama ini aksi sindikat tersebut sangat meresahkan masyarakat setempat.

“Kami menangkap dua pelaku yang bekerja sama mencuri aki mobil truk yang sedang beroperasi di jalan raya,” Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP AA Ngurah Made Pandu Prabawa, Senin (18/5).

Ngurah Made menyebut pelaku sudah melakukan aksinya beberapa kali.

“Keduanya merupakan sindikat yang sudah berulangkali melakukan aksi berbahaya tersebut,” kata dia.

Menurut dia, aksi kedua pelaku ini sangat berbahaya karena bisa menyebabkan kecelakaan.

Sebab, mobil truk berukuran besar kehilangan daya listrik utama mereka saat melintas di jalan raya.

Padahal, jalan itu merupakan akses utama logistik menuju pelabuhan terbesar tersebut.