Cabuli Bocah di Jakarta Barat, Tukang Rujak Terancam 15 Tahun Penjara

jakarta.jpnn.com - Seorang tukang rujak ditangkap polisi karena mencabuli siswi sekolah dasar di kawasan Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Pelaku juga terancam mendapatkan hukuman yang sangat berat.

“Sudah ditangkap, sudah diproses,” kata Kasatres PPA/PPO Polres Metro Jakarta Barat Kompol Nunu Suparmi, Selasa (19/5).

Baca Juga: Pencuri Tabung Oksigen Ditangkap Polisi di Jakarta Barat

Nunu Suparmi mengatakan pelaku dijerat Pasal 473 KUHP tentang Tindak Pidana Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul terhadap Anak.

“Ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara," kata Nunu.

Pihaknya membantah kabar pelaku memanfaatkan statusnya sebagai guru ngaji untuk melancarkan aksi pencabulan.

Baca Juga: Pelaku Teror Pembakaran di Jakarta Timur Ditangkap Polisi

"Bukan sebagai guru ngaji, melainkan sebagai tetangga dekat yang sudah dikenal korban sejak korban berumur lima tahun," kata Nunu.

Nunu menjelaskan orang tua korban bekerja dan sering pulang larut malam.