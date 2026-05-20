Cabuli Bocah di Jakarta Barat, Tukang Rujak Terancam 15 Tahun Penjara
jakarta.jpnn.com - Seorang tukang rujak ditangkap polisi karena mencabuli siswi sekolah dasar di kawasan Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
Pelaku juga terancam mendapatkan hukuman yang sangat berat.
“Sudah ditangkap, sudah diproses,” kata Kasatres PPA/PPO Polres Metro Jakarta Barat Kompol Nunu Suparmi, Selasa (19/5).
Nunu Suparmi mengatakan pelaku dijerat Pasal 473 KUHP tentang Tindak Pidana Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul terhadap Anak.
“Ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara," kata Nunu.
Pihaknya membantah kabar pelaku memanfaatkan statusnya sebagai guru ngaji untuk melancarkan aksi pencabulan.
"Bukan sebagai guru ngaji, melainkan sebagai tetangga dekat yang sudah dikenal korban sejak korban berumur lima tahun," kata Nunu.
Nunu menjelaskan orang tua korban bekerja dan sering pulang larut malam.
Seorang tukang rujak ditangkap polisi karena mencabuli siswi sekolah dasar di kawasan Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News