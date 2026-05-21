Wanita Lansia Dianiaya Pria 30 Tahun di Jakarta Barat

jakarta.jpnn.com - Wanita lanjut usia (lansia) bernama Christine Wijaya dianiaya pria berinisial JA (30) di tempat usaha laundry miliknya di Jalan Kebon Jeruk IX, Kelurahan Maphar, Tamansari, Jakarta Barat.

Kasus penganiayaan terjadi ketika perempuan 76 tahun itu hendak menutup laundry-nya pada Selasa (19/5) sekitar pukul 18:00 WIB.

Saat itu pelaku tiba-tiba datang membawa sedikit pakaian.

Pelaku lantas meminta agar cuciannya diterima meski laundry sudah mau tutup.

"Laundry saya itu jam enam tutup. Pas lagi nutup pintu, itu orang datang. Katanya mau laundry,” kata Christine, Rabu (20/5).

Christine mengatakan saat itu dirinya sudah tidak bisa menerima cucian.

Dia pun menawarkan kepada pelaku agar datang keesokan harinya.

“Dia bilang, “enggak apa-apa, deh, besok," ujar Christine.