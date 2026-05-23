Ketahuan Karyawan SPBU, 2 Pencuri Sepeda Motor di Jakarta Timur Ditangkap Polisi

jakarta.jpnn.com - Dua pelaku pencurian sepeda motor di kawasan SPBU Gandaria, Jalan Raya Bogor, Pasar Rebo, Jakarta Timur, ditangkap polisi.

Kapolsek Pasar Rebo AKP I Wayan Wijaya mengatakan penangkapan berdasarkan laporan polisi LP/B/64/IV/2026/SPKT/Polsek Pasar Rebo terkait perkara percobaan pencurian dengan pemberatan.

"Selanjutnya, terkait dengan pengungkapan kasus percobaan pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477 juncto 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP," ujar Wayan, Jumat (22/5).

Pencurian terjadi pada Kamis (9/4). Korban berinisial AF (33), warga Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.

Menurut Wayan, kedua pelaku berusaha mencuri sepeda motor Honda Vario warna hitam milik korban.

Para pencuri itu merusak lubang kunci menggunakan kunci letter T.

Namun, aksi mereka dipergoki karyawan SPBU yang berada di lokasi.

Saat mengetahui aksi pencurian tersebut, karyawan SPBU langsung berteriak meminta bantuan. Teriakan itu membuat para pelaku panik dan mencoba melarikan diri dari lokasi kejadian.