2 Pembacok Remaja di Jakarta Timur Ditangkap Polisi

jakarta.jpnn.com - Dua pelaku pembacokan terhadap remaja berinisial FK ditangkap polisi di Depok, Jawa Barat.

Kedua pelaku melakukan aksinya di Jalan Telaga, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur.

"Dalam waktu kurang dari 24 jam, dua pelaku berhasil diringkus. Kedua pelaku berinisial NE (18) dan DS (18)," kata Kapolsek Pasar Rebo AKP I Wayan Wijaya, Jumat (22/50.

Pengungkapan kasus bermula dari laporan rumah sakit terkait korban pembacokan, Selasa (19/5).

Dalam laporannya, pihak rumah sakit menyebut celurit masih menancap di kepala korban.

Polisi lantas melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap kasus pembacokan.

Setelah identitas pelaku diketahui, petugas langsung melakukan penangkapan di rumah masing-masing pelaku.

"Diamankan di rumahnya di kawasan Depok seperti yang viral tersebut," ujar Wayan.